Squadra di nuovo in campo. Si prepara l’atteso derby

Ieri la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di vacanza. Il Castelfidardo è tornato a calciare un pallone e si allenerà anche oggi e domani, perché sarà una domenica senza campionato. Si riprenderà infatti il 5 gennaio per il turno che coincide anche con l’inizio del girone di ritorno. Tempo di soli allenamenti quindi per la formazione di Marco Giuliodori in vista della seconda parte di campionato - che inizierà a Senigallia contro la Vigor - alquanto impegnativa e che dovrà portare in casa Castelfidardo quelle soddisfazioni che non sono mancate negli ultimi due mesi. Con i biancoverdi che sono risaliti a metà classifica, noni, con un vantaggio di quattro lunghezze dalla zona calda della graduatoria. Alla ripresa delle fatiche solo Nanapere ieri si è allenato a parte dopo essere uscito anzitempo domenica a Fermo per un affaticamento all’adduttore.