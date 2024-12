Sospeso il 41 bis a Giovanni Riina la Cassazione dice no dopo 22 anni | Non è motivato

Leggi su Dayitalianews.com

A sorpresa la Suprema Corte ha accolto il ricorso di, secondogenito dell’ex boss di Cosa Nostra Totò, annullando con rinvio la proroga del 41 bis, il regime carcerario estremamente duro per evitare qualsiasi contatto all’esterno tra mafiosi ritenuti molto pericolosi e i loro sodali. Il 41 bis perIl Tribunale di sorveglianza di Roma aveva prorogato il 41 bis per il 48enne, arrestato nel 1996 e condannato all’ergastolo con l’accusa di omicidio plurimo e associazione mafiosa.si trova al 41 bis dal 2002, che solitamente veniva rinnovato ogni due, ma laha “sparigliato le carte” sostenendo che i magistrati di Roma non hanno seguito un “percorso argomentativo effettivo e idoneo a dare conto della perdurante necessità di sottoporre il ricorrente al regime del 41 bis”.