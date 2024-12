Tvplay.it - Si dimette per motivi di salute, è ufficiale: terremoto nel calcio italiano

Leggi su Tvplay.it

Clamorosonel campionato. Dopo una grande carriera l’uomo ha deciso di dire basta perdi. Ultimo weekend di campionato per la serie A e per tutti i campionati professionistici del nostro paese. La Serie A non si ferma, mentre per il campionato di serie B dopo questo turno ci sarà una sosta di circa due settimane con i calciatori che potranno avere un meritato riposo.Siperdi, ènel(Lapresse) TvPlayOgni anno il campionato cadetto mostra e lancia diversi giovani interessanti e troviamo squadre a sorpresa in vetta alla classifica. Quest’anno un esempio è il Pisa di Filippo Inzaghi che – nessuno lo immaginava a inizio anno – ora ha serie possibilità di salire e ottenere una clamorosa promozione. Intanto la serie B deve fare i conti con uno storico addio, è un personaggio da anni in auge specialmente nelle categorie inferiori ma che purtroppo deve ora dire addio perdi