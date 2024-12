Lanazione.it - Raccolta differenziata, si cambia. Le novità da gennaio: ecco la guida

, dal 1°a Carmignano entra in vigore la Taric, la tariffa corrispettiva e bisognerà esporre i nuovi bidoncini con il codice a barre. Il lunedì c’è sempre il ritiro dell’organico mentre il martedì il residuo non differenziato, supporti igienici e pannolini al posto della carta e cartone, quest’ultimo spostato al mercoledì. Il giovedì vengono ritirati come sempre gli imballaggi e i contenitori e il venerdì è il secondo giorno dell’organico. Il vetro dovrà essere conferito nelle nelle campane stradali con bottiglie e vasetti privi di tappo. La collocazione delle campane del vetro ha suscitato varie polemiche in quanto tali campane hanno sottratto posti auto in varie zone e sembrerebbero anche poche e posizionate troppo distanti fra loro. Il Comune fa sapere che segnalazioni sono arrivate da più parti, anche di ordine inverso, nel senso ci sono attività che le hanno richiesti più vicine possibili.