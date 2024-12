Metropolitanmagazine.it - Phil Collins ritrova la sua iconica batteria: la sorpresa del figlio Nic

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ritornato dietro alla suaGretsch suonandola per la prima volta dopo più di dieci anni: l’artista stato il protagonista di un video pubblicato sui social della piattaforma online Drumeo, nel quale appare insieme alNic.Ildel leggendario batterista ha realizzato unaal padre, assemblando insieme a Brandon Toews lacon la qualesi è esibito sulle note di Against All Odds (Take At Look Me Now), che era in magazzino da oltre un decennio: “Avrebbe potuto modernizzare un pò la sua disposizione”, ha aggiunto scherzando aprendo i bauli. Sulla costruzione del kit, Nic ne ha riconosciuto il livello basso: “Mi rifiuto di pensare che sia stato così brutto”, ha aggiunto iniziando a provare la, notando quanto fosse forte il basso posizionamento del kit, e che ciò avrebbe portatoa sporgersi molto.