Donnapop.it - Perché Paola Caruso ha passato il Natale a New York? C’entra la malattia di suo figlio Michele: «Ultima speranza»

Leggi su Donnapop.it

Il dramma dinon accenna a trovare una fine: l’ex Bonas di Avanti un Altro hale sue vacanze natalizie a New, ma purtroppo non per un viaggio di piacere.Come sappiamo, a causa di un vaccino non ben identificato, ildi, ha riportato una lesione grave a una delle sue gambe e oggi non può camminare senza tutore. Ovviamente la showgirl calabrese sente il peso di questa responsabilità sulle sue spalle,è stata lei a voler procedere con questo medicamento mentre si trovava in vacanza in Egitto.A quanto pare, il farmaco usato ha scatenato una reazione fortissima nel bimbo e sembra non fosse indicato per una persona di così giovane età. Ora, tuttavia, non è il momento dei rimorsi:ha fiducia nella medicina e nella scienza e spera che questo viaggio negli Stati Uniti possa finalmente sancire la fine di un incubo.