Musica | la 30ma edizione del Concerto dell’Epifania nel segno della pace

Leggi su Ildenaro.it

Bianca Atzei, Rita Ciccarelli, Fabio Concato, Flowin’ Gospel, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Maurizio de Giovanni, Latonius, Rosario Miraggio, Moreno, Walter Ricci, Ron, Lina Sastri, Pino Strabioli, Shelèa, Ste, Marco Zurzolo: sono gli artisti protagonistidel, che sarà trasmessa lunedì 6 gennaio su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, dal Teatro MediterraneoMostra d’Oltremare di Napoli . Il programmamanifestazione, annunciano gli organizzatori in una nota, si ispira «al temache è spartito per tutte le esperienzevita, a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura». «In un momento così drammatico per tanti popoli e nazioni devastate dal flagelloguerra – come scrive Papa Francesco – ‘guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visionevita carica di entusiasmo da trasmettere’ “.