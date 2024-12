Oasport.it - MotoGP, Dall’Igna: “Quando abbiamo scelto Marquez, sapevamo che Martin avrebbe potuto vincere il Mondiale”

La decisione di promuovere Marcnel team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia ha provocato un effetto domino devastante, che ha rivoluzionato la composizione della griglia facendo perdere alla casa di Borgo Panigale due top rider come Jorgeed Enea Bastianini, oltre alla struttura Pramac (nuova squadra satellite della Yamaha).Gigi, direttore generale di Ducati Corse, ha ripercorso il processo che ha portato a quella scelta presa tra il GP di Catalogna ed il GP d’Italia, confermando di essere consapevole della possibilità cheavuto chance di laurearsi Campione del Mondo (fonte: Motorsport.com): “Era una delle possibilità. Volevamo tenere tutti i piloti, matrovato diversi ostacoli e alla finedovuto decidere solo per due. In quel momentooptato per Pecco e Marc in ufficiale.