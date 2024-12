Moratti avvisa l’Inter | Cagliari partita difficile

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ex patron nerazzurro Massimoha rilasciato un’intervista a Tutto.net sul match tra ildi Davide Nicola edi Simone Inzaghi: “Potrebbe sembrare unadal pronostico già chiuso, ma non è così. Ho visto giocare ilvarie volte nell’ultimo periodo e ha sempre fatto molto bene. Quello che mi ha colpito dei rossoblu è il carattere e la voglia di non mollare mai. In alcune partite perse non meritava assolutamente di perdere, per questo prevedo unamoltoperdomani. Se ilgiocherà con la grinta e la passione che lo contraddistinguono, con l’aiuto del suo pubblico, può portare a casa un risultato positivo. Ripeto: sarà una sfida molto aperta e pericolosa per, che rischia di inciampare se non approccerà lanel modo giusto“, le sue parole.