Mister Movie | Curiosità Squid Game 2 | Perché Solo 7 Episodi? Il Creatore Svela il Retroscena

La seconda stagione di, arrivata su Netflix il 26 dicembre 2024, ha sorpreso i fan nonper il ritorno di uno degli show più amati, ma anche per la sua durata ridotta:sette, contro i nove della prima stagione. Ma quale è il motivo di questa scelta?2 Stagione: Un Finale Naturale e Un Anticipato RitornoIldella serie, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente rivelato che la seconda e la terza stagione disono state scritte contemporaneamente. Durante il processo creativo, si è reso conto che il finale del settimoo della seconda stagione fosse il momento perfetto per concludere questa parte della storia e fare da ponte per l’inizio della terza stagione. Questo approccio, sebbene inusuale per le serie Netflix, ha permesso di creare un finale che funge da punto di rottura, facendo crescere l’attesa per il gran finale, che arriverà con una stagione ancora più ricca e complessa.