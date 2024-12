Lanazione.it - Merci in viaggio nei tubi, da Perugia comincia la sperimentazione con Rfi

, 28 dicembre 2024 – E’ stato definito il quinto mezzo di trasporto per le: parliamo della tecnologia Pipenet, un rivoluzionario sistema a lievitazione magnetica che si basa su una rete die condotti speciali che, insieme ad altri dispositivi, permettono il trasporto dia elevata velocità, con ridotti consumi energetici e soprattutto meno mezzi in giro sulle strade. Il progetto è del professore perugino Franco Cotana, docente di Fisica e tecnica industriale all’Università degli studi di. L’ingegnere lavora su Pipenet dal 2005, quando dopo i primi brevetti fu firmato il primo accordo tra l’Ateneo perugino e Ansaldo Breda Trasporti, in Finmeccanica a Roma. Prove funzionali sono state realizzate aa cui si aggiunse un prototipo sperimentale di 100 metri prodotto al Polo scientifico di Terni.