Meloni | Manovra di grande equilibrio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.43 "E' unadi, sostiene i redditi medio-bassi,aiuta le famiglie con figli, stanzia risorse record per la sanità, riduce la pressione fiscale e dà una mano a chi produce e crea occupazione e benessere". Così la premier,dopo l'approvazione della Legge di Bilancio. "Teniamo i conti in ordine,senza rinunciare al programma elettorale.Diamo più slancio all'impegno contro la vera evasione e per un rapporto nuovo tra Stato e cittadini. Un altro passo avanti per un'Italia più giusta,forte,competitiva"