Isaechia.it - Mariasole Pollio inviata del Prima Festival: sui social diventa virale il video con cui lo annuncia ai suoi cari

è stata recentementeta come conduttrice di2025, il celebre programma che precede ildi Sanremo. A soli 21 anni, la giovane artista ha realizzato un sogno che aveva condiviso con la sua nonna. Questa promessa, che un giorno sarebbe salita sul palco dell’Ariston, si è finalmente concretizzata, emozionando la stessae ifan.La storia che ha commosso ifollower è iniziata nel 2020, quando la nonna dile raccontò di averla sognata sul palco di Sanremo. In questo sogno,scendeva una scala con un elegante abito verde con piume, per poi salire sul palco. La nonna aveva espresso il suo desiderio che il sogno si avverasse, e nel 2021,le aveva promesso:Nonna, ti giuro che andrò a Sanremo.Quell’augurio e quella promessa sonoti realtà.