Inter-news.it - LIVE Cagliari-Inter 0-0, errore di Lautaro Martinez davanti la porta!

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18, si gioca allo Stadio Unipol Domus di(ore 18) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP32? Contropiede, azione pericolosa! Piccoli non arriva. L’devia in calcio d’angolo25? Clamoroso il gol sbagliato daa un passo dalla! Dumfries dalla destra mette un assist preciso per l’argentino che di tuffo in testa riesce a mandarla alta.15? L’insiste e continua ad attaccare con insistenza.all’no dell’area viene anticipato, palla in zona Dumfries che calcia ma risponde ancora Scuffet! L’arbitro annulla per fuorigioco11? Scuffettin uscita! Palla a Mkhitaryan, ma il tiro va fuori6? Zortea attacca dalla destra va via a due difensori e mette dentro, esce Sommer e blocca.