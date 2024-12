Calciomercato.it - L’Inter sbanca Cagliari: finalmente il ritorno al gol di Lautaro Martinez

Leggi su Calciomercato.it

3-0 delin Sardegna, dopo la rete di Bastoni arriva quella dell’argentino che interrompe un lungo digiuno, chiude Calhanoglu: Inzaghi per qualche ora in vettaVoleva i tre punti,, per chiudere al meglio il 2024, ed è riuscita nel suo intento. Dopo un primo tempo in equilibrio, i nerazzurri dilagano nel secondo tempo a, siglando un 3-0 netto e con poche discussioni, agganciando per qualche ora l’Atalanta in vetta alla classifica, prima dell’impegno dei bergamaschi con la Lazio. Soprattutto, ritrovandoil gol di, al termine di una astinenza durata quasi due mesi per il capitano.ilal gol di– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Pronti via edimostra subito di voler aggredire la partita, con una stoccata di Thuram dal limite fermata alla grande da Scuffet.