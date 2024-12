Quotidiano.net - La trascrizione esatta della conferenza stampa di Vladimir Putin

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 dicembre 2024 – Questa è ladi quanto dichiarato dal presidente russoil 26 dicembre inal termine del Consiglio economico supremo eurasiatico, organoComunità economica euroasiatica (Ceea), nella quale la Russia svolge un ruolo guida. epa11794219 Russian Presidenttalks to journalists following an expanded format meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at the Igora resort outside St. Petersburg, Russia, 26 December 2024. EPA/ALEXEI DANICHEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT I risultati del vertice Ceea La proposta di Trump per congelare il conflitto Sull’uso dei missili Oreshnik “Lavoriamo per portare a termine gli obiettivi in Ucraina” Gli sfollati del Kursk “Credo nella nostra vittoria, Dio è con noi” I negoziati in Slovacchia Le forniture energetiche “Dobbiamo essere forti contro destabilizzazioni nei paesi vicini” I risultati del vertice Ceea Yekaterina Abramova: “Buonasera, signor Presidente.