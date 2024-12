Quotidiano.net - La manovra 2025 è legge, via libera del Senato: aliquote Irpef, flat tax, bonus e sanità. Tutte le misure

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 dicembre 2024 – Viaallache mobilita risorse per circa 30 miliardi di euro, utilizzate in gran parte per stabilizzare il taglio del cuneo fiscale e l'a tre. Ilha approvato il ddl di bilancio con la fiducia, in seconda lettura dopo un esame lampo che ha creato non poche polemiche anche all’interno della maggioranza. La commissione bilancio non ha votato nessuno dei circa 800 emendamenti presentati e ha inviato in Aula il provvedimento senza mandato al relatore. Resta quindi confermato il testo modificato alla Camera dove laè arrivata il 23 ottobre, con ampio margine per la discussione, come rivendicato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ma dove si è dovuto attendere quasi due mesi, fino al 13 dicembre, per vedere gli emendamenti del governo e iniziare la discussione sul merito, come denunciato dalle opposizioni.