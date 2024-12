Calciomercato.it - Juventus, tesoretto da oltre 45 milioni: triplo colpo in arrivo per Thiago Motta

Le strategie di Giuntoli per rinforzare la rosa bianconera nel mercato di gennaio: quattro cessioni in vista per la ‘Vecchia Signora’Lasarà tra le protagoniste anche del mercato di gennaio, con Giuntoli al lavoro per rimpolpare la rosa diper non rischiare il posto Champions, vitale per le finanze della ‘Vecchia Signora’.Giuntoli e(Ansa) – Calciomercato.itNon è un mistero che il reparto più sofferente sia la difesa, che fino al termine della stagione sarà orfana di Cabal e soprattutto Bremer dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati dai due sudamericani. La dirigenza della Continassa si muove ormai da alcune settimane per individuare i profili idonei al progetto bianconero e in cima alla lista alla lista della spesa di Giuntoli figurano Antonio Silva e Hancko.