In forma dopo le feste, servono 150 minuti a settimana di esercizio aerobico

Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Come rimettersi inle? Una 'brutta notizia' arriva dalla scienza: servirà sudare. L'ultima abbuffata dell'anno è dietro l'angolo. Archiviato il pranzo di Natale, resta da affrontare la sfida supercalorica del cenone di Capodanno e gli strascichi di panettoni, biscotti e torroni, da finire prima che l'Epifania riporti il mondo alla normalità della vita quotidiana. L'aria di festa svanirà, lasciando il campo in molti casi ai sensi di colpa per gli eccessi a tavola. E immancabile scatterà la domanda davanti alla bilancia: come rimettersi in?Per ottenere riduzioni clinicamente importanti del girovita e delle misure del grasso corporeo occorrerà undi almeno 150. Trentapotrebbero invece non essere abbastanza, dal momento che sono stati associati a modeste riduzioni del peso e degli altri indicatori (grasso, circonferenza vita) tra gli adulti in sovrappeso oppure obesi.