Giallo a Suzzara ex bidello freddato in garage con tre colpi alla testa | Era incensurato

Non ha ancora un movente, né tanto meno un colpevole, l’omicidio di Francesco Capuano, exed ex custode dello Stadio San Paolo di Napoli,con tredi pistola inlo scorso 23 dicembre. Al momento dell’agguato, il 79enne pensionato si trovava nella sua auto, una Fiat Panda, seduto al posto di guida ancora all’interno del. Stava aspettando la figlia, con la quale sarebbe andato a fare la spesa in vista delle festività natalizie. L’omicidio è avvenuto a, cittadina del Mantovano, neiseminterrati di via Bolcheria. Dal passato dell’uomo per ora non emergono indizi che possano portare a una pista. Capuano erané sembra che avesse legami con la criminalità. La vittima si era trasferita in Lombardia con la moglie, in passato era stato un collaboratore scolastico in un istituto di Scampia, oltre che custode in quello che ora è lo stadio Diego Armando Maradona.