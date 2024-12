Lanazione.it - Firenze, il centro Slataper apre le porte agli animali delle persone senza casa

, 27 dicembre 2024 - I gatti Lizzy e Mia, il setter irlandese Liam, Scooby il chihuahua, i maremmani Blanco e Rex, persino il fringuello Rodriquez: sono gli ospiti a quattro o due zampe del, struttura di accoglienza sociale gestita dalla cooperativa Il Girasole, in convenzione con il Comune, per l’accoglienza di singoli e nuclei in condizione di disagio socio-abitativo. Ildi accoglienzagià da alcuni anni ha aperto led'affezioneaccolte e anche quest'anno ha rinnovato l'iniziativa estendendola anche all'accoglienza invernale deifissa dimora. “Si tratta di un’ulteriore risposta in termini di accoglienza per venire incontro a situazioni di fragilità e riuscire a individuare soluzioni adeguate. – fa presente l’assessore a Welfare, Accoglienza, Integrazione del Comune diNicola Paulesu - Una sfida complessa che viviamo ogni giorno ma sulla quale siamo impegnati con una rete articolata di strutture e gestori in grado di dare tante risposte diverse in funzione dei bisogni e del livello di cronicità del disagio, dalla bassa soglia e pronta accoglienza a progetti di vita molto strutturati e che si realizzano nell’interazione con i servizi territoriali specialistici di natura sociale e sanitaria.