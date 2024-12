Lanotiziagiornale.it - Fine anno col botto per Report: dall’eredità Agnelli alle valvole aortiche, ecco cosa c’è nell’ultima puntata del 2024. La replica dei legali Elkann

Ultimadell’, domenica 29 dicembre su Rai3, per, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, con alcune inchieste che non mancherdi far discutere.Posta del cuoreA cominciare da quella sullepercutanee per la cura della stenosi aortica, le Tavi, che stsoppiantando la cardiochirurgia. Il problema? Se questi dispositivi medici presentano molti vantaggi nel breve termine, non manca tuttavia una serie di controindicazioni nel lungo termine. Ciononostante, i cardiologi europei puntano ad abbassare da 75 a 70 anni la soglia di impianto consigliata dlinee guida.Le Tavi costano circa 17mila euro contro i 3mila delleper chirurgia. Alcuni ricercatori ritengono che le multinazionali del dispositivo abbiano rapporti troppo stretti con i medici e stiano indirizzando questa svolta.