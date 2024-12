Oasport.it - Federico Pellegrino: “Ho considerato il quarto come una finale, preso abbuoni importanti”

si è classificato settimo nella sprint inaugurale del Tour de Ski, vinta da Johannes Høsflot Klaebo su Chanavat e Riebli. Per il valdostano, eliminato di un soffio in semi, un passo in avanti rispetto a Davos, quando si era arreso neldia seguito della spaccata che gli disse male nei confronti di Even Northug.L’atleta vincitore dei Mondiali di Lahti 2015 si è detto soddisfatto della prova odierna: “Con una neve così marmorea e il tracciato nervosoquello di Dobbiaco, i giovani con tanta potenza e peso da poter mettere in campo in discesa sono avvantaggiati rispetto a me. Oggi sapevo che sarebbe stato difficile, consideravo illa. Averlo superato mi ha garantito comunquein vista della prova di domani“.La gara di domani vedrà almeno dieci atleti con ambizioni di vittoria,partirà in seconda fila (settimo spot) e, pur non essendo una gara automobilistica, ha comunque un peso: “Domani parto con un buon numero di partenza, grazie alla gara di oggi, è davvero una cosa da non sottovalutare, quando si tratta di una Mass start di 100 persone.