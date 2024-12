Ilrestodelcarlino.it - Due laboratori di scrittura

In arrivo duedicreativa e narrazione, condotti dagli autori romagnoli Matteo Cavezzali e Cristiano Cavina. Il corso con Cavezzali (autore Mondadori con all’attivo cinque libri e autore podcast per Rai), si svolgerà nella Casa delle Marionette a Ravenna (vicolo Padenna 4A) e prevede l’osservazione da vicino delle storie degli autori del passato e del presente, da Shakespeare a Hemingway, da Simenon a Carrère. Inoltre, gli studenti si eserciteranno nell’utilizzare i ricordi della propria vita per trasformarli in racconti. Cavezzali spiegherà quali sono le caratteristiche chiave dellacreativa, e il corso sarà strutturato in parti teoriche ed esercitazioni pratiche. Le lezioni si terranno tutti i lunedì dal 20 gennaio al 7 aprile, dalle 18 alle 20, con pause il 17 e 24 febbraio.