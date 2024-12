Sport.periodicodaily.com - Diciottesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna regola l’Asvel

Seconda vittoria consecutiva, la quarta continentale, per la Virtusche, nella/25, si sbarazza facilmente delper 83-69. Match senza storia dominato dall’inizio alla fine dai felsinei trascinati da Polonara(17 punti), Clayburn(13) e Diouf(10)./25: VIRTUS-ASVEL 83-69Successo senza discussione quello delle V nere tanto da concedere soltanto sette punti ai francesi nel primo quarto. Il vantaggio aumenta grazie a Polonara e Morgan per il 46-29 all’intervallo lungo.La Virtus non si ferma nemmeno nella ripresa portando a 21 il vantaggio a dieci minuti dalla fine.prova ad avvicinarsi, ma riesce solo a rosicchiare qualche punto chiudendo il match a -14. Terzo sigillo sotto la gestione Ivanovic e la zona play-in non è così distante.