Dal casco all'assicurazione: "Serve una polizza ad hoc"

Tra le novità introdotte dal nuovo codice stradale c’è, anche per i monopattini, l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria. "La legge prevede l’uso del, la targa, e l’assicurazione – ci conferma un assicuratore attivo nella zona del Piceno –. Per ilnon ci sono ombre da spiegare: va utilizzato come per gli altri mezzi su ruote che lo prevedono. Invece attendiamo con ansia il decreto attuativo per targa e assicurazione perché bisognerà vedere come il governo intende attuare questo provvedimento. Attualmente l’assicurazione sui monopattini è inclusa, ad un prezzo irrisorio, nelladella responsabilità civile della vita privata. Può cambiare il prezzo, possono cambiare le franchigie, ma quasi tutte le compagnie assicurative agiscono così. In questo modo si include il monopattino, insieme a tutto quello che riguarda la vita privata, nella polizia di responsabilità civile del capofamiglia.