Ilgiorno.it - Da Dante al “pas de bourrée“. All’ex Cgs nasce il liceo della danza. Sarà il primo della Brianza

L’anno scolastico 2025-2026 porterà a Monza il. Lavorando a quattro mani con la dirigente scolastica delZucchi Rosalia Natalizi Baldi, la Provincia ha avviato concretamente il progetto per la creazione di un nuovo indirizzo coreutico già a partire dal prossimo anno scolastico.iline il quinto in Lombardia, offrendo agli studenti l’opportunità di conciliare gli studi liceali con una formazione nel campo dell’arte, garantendo una preparazione solida e completa. La scansione delle giornate nei licei coreutici lombardi è strutturata come nelle accademie russe, dove le lezioni diclassica, contemporanea, storiae teoria musicale si intersecano con quelle di italiano, matematica e inglese. Ilrà nel polo scolastico di via Marsala, ex CGS a Monza (acquistata per 3,8 milioni di euro), accanto almusicale inaugurato nel 2023 con la partecipazione del ministro Valditara.