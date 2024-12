Ilrestodelcarlino.it - Clara, la raccolta rifiuti diventa quindicinale

Continua il processo di omogeneizzazione dei servizi nel bacino servito da. A partire dal prossimo 2 gennaio, anche nei Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera ladel rifiuto non riciclabile avrà frequenza, come avviene già da tempo nell’altra metà dei Comuni gestiti dall’azienda. I dati dellaconfermano infatti che la frequenzaè del tutto compatibile con la produzione di rifiuto indifferenziato in questo territorio. Come viene spiegato dalla società, "per ridurre le quantità di rifiuto indifferenziato - che, ricordiamo, è il meno sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, dovendo essere necessariamente smaltito al termovalorizzatore - è importante separare quanto più possibile idomestici riciclabili (carta, imballaggi in plastica e lattine, vetro, organico) e conferirli nei contenitori dedicati in possesso di ogni utenza, o consegnare ai Centri diquelli non gestibili tramite il servizio porta a porta".