Ciclocross. Trecento atleti a Seregno. Assalto alla Coppa Italia

La spettacolarediporterà domani ai migliori giovani talenti in campo nazionale. La quarta edizione del Gran Premio città di, organizzata dRespace Asd Bike Team in collaborazione con Cicli Brianza e la Salus Ciclistica, è dunque pronta a vestirsi a festa. Attesi più disuddivisi nelle categorie Esordienti e Allievi, maschile e femminile, e Cicloamatori Master. Per la gara di Team Relay (Staffetta Mista) saranno al via le rappresentative di Lombardia, Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. La Staffetta che aprirà la manifestazione alle 10.15. Ragazzi di ferro, che si sfideranno lungo il circuito disegnato all’interno del Parco 2 GiugnoPorada dove sono state fissate le operazioni di punzonatura.