Gqitalia.it - Chi vincerà i Campionati di Stile di GQ 2024? A voi la scelta

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Siamo quasi arrivati alla fine di dicembre, gli alberi sono stati illuminati, le calze sono state appese e il vostro solito collega ha mandato i soliti auguri di Natale molesti. Il che significa che c'è solo una cosa da fare prima di chiudere i battenti e salutare l'anno: votare nella nostra classifica annuale per determinare l'uomo meglio vestito dell'anno. E per il, daremo a questo torneo più prestigioso un nuovo nome. Benvenuti, tutti e tutte, aididi GQ. Siete pronti a votare?I contendentiJacob ElordiGenerated imageJacob Elordi è una vera e propria star del cinema, ma il suo fisico da modello di un metro e ottanta e la sua inclinazione per le borse piccole lo hanno consacrato anche come icona di