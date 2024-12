Calabresi | Paese non lascia sola Cecilia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.35 "Negli anni ho visto diverse storie di questo tipo. Quando ero direttore della Stampa,il mio giornalista Domenico Quirico è stato rapito in Siria. Una cosa buona dell'Italia è che nonmai soli i suoi cittadini.Altri Paesi hanno altre logiche. Io so che l'Italia non lascerànemmeno".Così Mario,direttore di Chora Media, al Corsera sull'arresto diSala, che si trova in carcere in Iran. "Tutte le autorità stanno facendo il massimo per riportarea casa. Ripongo la massima fiducia in loro".