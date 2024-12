Movieplayer.it - Better Man: Robbie Williams ha modificato qualcosa del film? La risposta del cantante

Leggi su Movieplayer.it

La popstar ha fatto chiarezza sul tema legato alle presunte modifiche aldi Michael Gracey. Si preannuncia come uno deisimbolo del 2025. Tra pochi giorni,Man sarà uno deiche inaugurerà il nuovo anno, grazie a Lucky Red, che porterà nelle sale il bizzarrobiografico su. La popstar ha partecipato attivamente al progetto fornendo la propria voce e la domanda che circola da tempo riguarda le eventuali modifiche imposte dalnel corso della lavorazione. La dichiarazione diNonostante fosse molto coinvolto nella lavorazione,non ha voluto esercitare il suo diritto di eliminare momenti scomodi della sua carriera, per non compromettere la trasparenza della .