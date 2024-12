Anteprima24.it - Benevento 5, il 2024 si chiude con una sconfitta: a Pesaro termina 4-1

Tempo di lettura: 3 minutiParte con unail nuovo corso del GG Team Wear5 targato Fausto Scarpitti. I giallorossi non riescono a sbloccarsi lontano dal PalaTedeschi e cedono il passo all’Italservice: al Pala MegaBox4-1 per i padroni di casa. SVANTAGGIO IMMERITATO – Al debutto sulla panchina del5, il tecnico opta per il starting five composto da Marchesano, Botta, Xitao, Arvonio e Lolo Suazo. La prima occasione è per l’Italservicecon Barichello: sterzata del numero ventiquattro, attento Marchesano. Il match si sblocca al 13? con un gran gol in girata di Saponara. I giallorossi iniziano a creare e macinare azioni: Arvonio imbecca Botta che tenta il lob davanti a Ricordi che si salva. L’ex estremo difensore della Came è chiamato agli straordinari su un sinistro velenoso di Ramon.