Arriva Tuscany for back to Campi

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Castiglion Fiorentino edi Norcia di nuovo insieme: domenica 5 gennaio adi Norcia “Polentata dell’Amicizia” Come lo scorso anno ritorna la “Polentata dell’Amicizia” in programma domenica 5 gennaio presso la struttura della Pro Loco didi Norcia. La giornata si aprirà con un pranzo conviviale ma il clou sarà la “mega” tombola con i prodotti del territorio. Un’iniziativa che rincuora la comunità didi Norcia perché, come sostiene lo stesso che in presidente della Pro Loco Roberto Sbriccoli, “c’è un filo sottile che unisce e Castiglion Fiorentino alla comunità di, questo piccolo centro dell’Appennino Umbro che è stato fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016. Questa è l’amicizia, l’amore e la solidarietà che puntualmente si rinnova con tanta naturalezza e tanta partecipazione da parte di tutti.