Lalucedimaria.it - 28 dicembre, la visione della Madonna di Pozzano e il miracoloso ritrovamento

Il mistero si infittisce quando degli uomini ricevono laVergine Maria che fa loro una rivelazione, e incredibilmente la stessa cosa accadrà in sogno al vescovo. Prima ancora, compare una insolita fiamma sopra a un pozzo, ma per la paura che faceva scaturire negli uomini quella particolare, non osano avvicinarsi. La richiesta . L'articolo 28, ladie ilproviene da La Luce di Maria.