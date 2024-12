Tutti pazzi per il tennis | il Guardian celebra Sinner e i trionfi azzurri

Leggi su Sportface.it

Titoli Slam,con le Nazionali, medaglie olimpiche, e chi più ne ha, più ne metta. Il boom delitaliano è sotto gli occhi di, nel Bel Paese, tra ascolti record in tv e un numero di praticanti sempre maggiore, ma anche all’estero, dove in tanti provano a spiegarsi il fenomeno e soprattutto i segreti dietro esso. Lorenzo Tondo in un articolo pubblicato sull’autorevole quotidiano britannico Theil “Rinascimento” delazzurro: “Sono nove i giocatori italiani nella Top 100 della classifica ATP. L’Italia ha vinto la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo, mentre la squadra femminile si è assicurata la Billie Jean King Cup. La percentuale di italiani che seguono ilè salita al 39%, quasi raddoppiata rispetto al 2016. Secondo un sondaggio della Gazzetta dello Sport, le iscrizioni ai club diper bambini sono aumentate del 30% solo nel 2024.