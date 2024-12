Universalmovies.it - The Batman 2 | Warner Bros rimanda al 2027 il film DC

In questa ultima coda del 2024 laha deciso di modificare le release di alcuni dei suoipiù importanti, The2 incluso.Con una release precedentemente fissata al 2 ottobre 2026, il sequel di Theha ora ottenuto un rinvio di anno intero, la nuova data d’uscita infatti è stata impostata al 1° ottobre. Secondo il the Hollywood Reporter, le riprese deldovrebbero partire durante la prossima estate, e non in primavera come in precedenza segnalato. La data del 2 ottobre 2026 è stata di conseguenza affidata alsenza titolo diretto da Alejandro González Iñárritu, e con protagonista Tom Cruise. Ildovrebbe portare sul grande schermo la storia di un uomo potente che cerca di salvare l’umanità da un disastro imminente da lui stesso creato.Ma non è tutto, perchèha spostato l’uscita di Mickey 17 è stata spostata dal 18 aprile 2025 al 17 marzo, data precedentemente detenuta dall’horror Sinners (horror con Michael B.