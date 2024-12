Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 27 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

27, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Il tennis mondiale riprende con la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni. A Perth (Australia), si darà il via alle danze e lo spettacolo non mancherà di certo in un evento che metterà in palio anche punti ATP e WTA. Nella mattinata ci sarà poi la seconda prova di discesa cronometrata a Bormio, per consentire agli uomini-jet di testarsi ulteriormente sulla Stelvio nell’appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino.In primo piano la prova femminile e maschile dell’Exact Cross Loenout, con Mathieu van der Poel a fare la voce crossa. In serata, fari puntati sull’Eurolega di basket con la Virtus Bologna impegnata contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne: una sfida da vincere per le V nere.