Sinner, l'ultima rivelazione è clamorosa: riferimento netto al 'caso Clostebol'

Jannikcontinua ad attirare l’attenzione:su di lui è incredibile e faa quanto vissuto col rischio squalifica.Ancora non è chiaro cosa succederà con il prossimo futuro di Jannikdal momento che il Tas di Losanna non si è ancora pronunciato sul ricorso presentato dalla WADA per il. C’è chi si è voluto esprimere indirettamente proprio su questa questione e che ha rilasciato dichiarazioni molto nette.In tanti stanno parlando del tennista altoatesino e stanno dicendo la loro su quanto accaduto con ilche ancora pende sulla sua carriera. L’ITIA ha certificato la non volontarietà per quanto accaduto, decisione che alla WADA (Agenzia mondiale antidoping) non è andata già, tanto che ha presentato appunto ricorso. Ancora non è chiaro cosa verrà deciso ma verosimilmente bisognerà aspettare marzo 2025 per avere una risposta definitiva.