Roma Ranieri senza Cristante contro il Milan | punto sugli indisponibili

Nel consueto aggiornamento di Sky Sport 24 dal centro sportivo giallorosso di Trigoria, Angelo Mangiante ha fatto ilsulla situazione in casa, in vista della delicata trasfertail, in programma domenica sera a San Siro. La squadra di Claudiosi prepara ad affrontare una sfida cruciale, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi: Bryan. Il centrocampista della Nazionale ha subito una distorsione alla caviglia che inizialmente sembrava di facile recupero, con tempi di recupero stimati tra i 10 giorni e due settimane. Tuttavia, i tempi di recupero si sono allungati enon partirà con la squadra pero. Nonostante l’asdi, il resto della rosa disarà disponibile per la trasferta. Al contrario, anche ildi Paulo Fonseca dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui quelle di Rafael Leao e Christian Pulisic.