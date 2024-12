Lettera43.it - Piaggio Aerospace ceduta a Baykar, Urso: «Garantito il rilancio dell’azienda»

, realtà italiana specializzata nella progettazione e costruzione di velivoli e motori aeronautici, è stata acquisita dalla società turca, leader nel settore dei droni e delle tecnologie aerospaziali. L’operazione è stata autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha accolto l’offerta di, considerandola la più adeguata per «garantire il, con una visione industriale chiara e ambiziosa», ha dichiarato il ministro Adolfo, aggiungendo: «Dopo sei anni di attesa ridiamo un futuro a, un asset strategico per il nostro Paese».Il percorso didall’amministrazione straordinaria alla cessione a BakyarIl ministero ha sottolineato che, pur essendo in amministrazione straordinaria dal 2018, ha mantenuto la piena operatività «costruendo un significativo portafoglio ordini e sviluppando una versione avanzata del velivolo P.