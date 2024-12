Mistermovie.it - Mister Movie | Il Remake di Labyrinth in sviluppo da parte di Robert Eggers di Nosferatu

Dopo l’annuncio deldi, il registasembra essere pronto per un nuovo progetto ambizioso: dirigere undel classico fantasy musicale del 1986,. Il progetto, secondo Jeff Sneider di The InSneider, sarà sviluppato con la collaborazione di Sony Pictures e della Jim Henson Company.alla Regia deldi “”: Il Cult Fantasy Torna sul Grande SchermoIl film originale, diretto da Jim Henson, raccontava la storia di Sarah (interpretata da Jennifer Connelly), una sedicenne che intraprende un viaggio all’interno di un labirinto magico per salvare il suo fratellino rapito dal carismatico Re dei Goblin, Jareth, interpretato da David Bowie. Sebbene il film non avesse ottenuto grande successo al momento della sua uscita, negli anni è diventato un culto, amato per la sua estetica unica, i pupazzi artigianali del Creature Shop e la memorabile performance musicale di Bowie.