Tpi.it - Massimo Boldi: “Teo Teocoli un prepotente, litigavamo spesso. Credeva di essere migliore di Celentano”

Leggi su Tpi.it

: “Teoun”Dal rapporto travagliato con Teoa quello con Christian De Sica fino agli esordi e alla carriera cinematografica:si racconta in un’intervista al Corriere della Sera.“Ho avuto una carriera di grande successo, ancora oggi la gente mi ferma ovunque, mi osanna. Mi spiace per gli anni che passano. Vengono fuori gli acciacchi, cambiano il ritmo e lo stile di vita” afferma l’attore., poi, racconta l’amicizia con Silvio Berlusconi raccontando quando il Cavaliere lo “perdonò” per aver violato l’esclusiva Mediaset partecipando a Fantastico 8: “Preoccupatissimo, andai da Berlusconi a via dell’Anima. Dopo sei ore di anticamera mi ricevette. ‘Perdonami, ho fatto una cazzata’. ‘Sai quante ne ho fatte io?’.