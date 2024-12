Mancini al posto di Thiago Motta alla Juventus | ipotesi clamorosa lo ha detto in diretta

Leggi su Sportface.it

“Robertoper sostituire”: questa è l’a sorpresa lanciata inche spiazza tutti.La stagione dellanon sta entusiasmando particolarmente i tifosi bianconeri. L’arrivo disulla panchina bianconera aldi Massimiliano Allegri non ha portato proprio gli esiti sperati.Nonostante il record di zero sconfitte in campionato, i bianconeri sono stagnati al sestoin classifica, dovuto a dieci pareggi maturati in diciassette giornate. Anche in Champions League le cose non sono andate benissimo. La vittoria con il Manchester City ha raddrizzato la situazione, ma la sconfitta in casa con lo Stoccarda e i pareggi con Aston Villa e Lille difficilmente permetterannoJuve di finire tra le prime otto nella maxi classifica e accederemente agli ottavi di finale.