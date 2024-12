Ilrestodelcarlino.it - “L’ansia cresce ogni ora per i due alpinisti dispersi, ma restiamo positivi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Santarcangelo (Rimini), 27 dicembre 2024 – “Sono ore di attesa, ma anche di grande angoscia per tutti noi”. Per tutta la comunità di Santarcangelo, di cui il sindaco Filippo Sacchetti si fa portavoce nel ribadire tuttache attanaglia il comune in cui risiedono Cristian Gualdi e Luca Perazzini. I due amicidi 48 e 42 anni infatti abitano entrambi nella frazione di San Vito e per entrambi “aspettiamo fino all’ultimo buone notizie”. Non si perde d’animo Sacchetti non nascondendo che “quello che stiamo vivendo in questi giorni è un clima molto triste e molto difficile per le tantissime persone di Santarcangelo che conoscono e vogliono bene a Cristian e a Luca. Più passa il tempo e più veniamo travolti da cattivi pensieri, ma l’importante adesso è mantenere un tono dità.