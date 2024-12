Notizie.com - La Manovra arriva in Senato, ma si voterà così com’è in 24 ore: voto finale domani 28 dicembre. I provvedimenti più importanti

La Legge di bilanciofinalmente in. Il documento sulladovrebbe fare il suo ingresso in Aula alle ore 14 di oggi 27.Si tratta del rushper la Legge di bilancio, il cui appuntamento con tutti iri sarà preceduto da una riunione della Commissione Bilancio di Palazzo Madama alle ore 11. Prima di Natale laè stata approvata dalla Camera dei Deputati con ilsulla fiducia con 211 sì e 117 no.Lain, ma siin 24 ore:28. Ipiù(ANSA FOTO) – Notizie.comParliamo di una Legge da circa 30 miliardi di euro, la terza del governo di Giorgia Meloni. Il numero complessivo delle proposte emendative delle forze di opposizione è orientativamente di 800. Ma è molto probabile che non ci sarà tempo per la discussione.