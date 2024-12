Metropolitanmagazine.it - Jay Z, la donna che accusa il rapper può rimanere anonima: le parole del giudice

Jay Z puòlaheil: è arrivata la sentenza del, mentre l’avvocato dell’artista è stato criticato per “un’incessante presentazione di mozioni combattive”. Lo scorso 8 dicembre Shawn Carter (vero nome di Jay Z), era statoto di stupro nei confronti di una ragazza tredicenne di un episodio avvenuto nel 2000 nel quale sarebbe stato coinvolto insieme a Diddy. In un comunicato diffuso da Roc Nation (label del), il marito di Beyoncè definiva “Di natura brutale” le accuse e le respingeva come “tentativi di ricatto”, e depositava una lettera in tribunale sull’archiviazione della denuncia, dichiarandosi innocente. Anche Combs dal canto suo, negava e accuse. La lettera voleva anche rivelare l’identità dell’trice, ma in una sentenza della giornata di ieri (26 dicembre), ilAnalisa Torres ha dichiarato che apuònel caso, secondo quanto si legge su Rolling Stone.