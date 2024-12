Quotidiano.net - Israele bombarda l’aeroporto della capitale. Qattro morti e 14 feriti, illeso il capo dell’Oms

SANAA (Yemen)C’era anche il numero uno dell’Organizzazione mondialesanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto), aldi Sanaa, ladello Yemen, al momento dei raid condotti da. Se nel mirino dell’Idf – l’esercito di Tel Aviv –, c’erano gli Houthi, sotto le bombe è finito più di un innocente. È lo stesso verticea fugare ogni dubbio. "Mentre stavamo per imbarcarci sul nostro volo da Sanaa,è statoto – raccontaGhebreyesus, in queste ore in missione in Yemen per negoziare il rilascio di alcuni rappresentanti del personale Onu e per valutare la situazione sanitaria e umanitaria nel Paese –. Uno dei membri dell’equipaggio del nostro aereo è rimasto ferito. La torre di controllo del traffico aereo, la sala partenze, a pochi metri da dove ci trovavamo e la pista sono state danneggiate".