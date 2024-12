Gqitalia.it - I migliori croissant di Parigi secondo chi vive a Parigi

Anche quando si tratta di, il palato della gente comune è spesso meno raffinato rispetto a quello dei professionisti. In effetti, questi ultimi hanno stilato una classifica imparziale deidi, precisamente a maggio 2024. La nostra fiducia in loro è stata ben riposta, sia come gusto sia rispetto ai giudizi.La Maison Doucet ha prodotto ipiù buoni del 2024Qui la decisione dei giudici è stata perentoria e unanime: almeno per il 2024, questo forno produce idi. Principalmente grazie a Georges e Océane Doucet, padre e figlia, uniti nell'eccellenza della lavorazione. Un po' nascosta nel dodicesimo arrondissementno, questa panetteria in rue du Faubourg Saint-Antoine riesce a emergere dalla massa grazie a deieccezionali, capaci di unire perfettamente il morbido e il croccante.