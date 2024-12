Isaechia.it - Grande Fratello, Perla Maria fa una cosa mai accaduta nella storia del reality: il momento diventato virale sui social

Leggi su Isaechia.it

Le ultime edizioni del(incluse quelle Vip) ci hanno regalato diverse prime volte, alcune di queste hanno fatto anche storcere il naso al telespettatore, come ad esempio le gitarelle fuori dalla Casa come “premio” o addirittura quelli che il pubblico ha definito una sorta di Erasmus trash, ovvero le incursioni nei salotti degli omonimifuori dal Belpaese. Mai però era successodelcheCasa più spiata d’Italia entrasse la. scuola. Ebbene sì, ieri seraParavia, la figlia diMonsé, è stata protagonista di una dir poco unico che ha del sensazionalistico.La giovane neo diciottenne romana a un certo punto della serata si è messa a studiare per la maturità. Dopo le penne, i fogli, i diari, che già avevano fatto venire il mal di pancia al popolo del web,Casa del programma di Canale 5 sono entrati anche i libri.